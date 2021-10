GUIDA TV 18 OTTOBRE 2021: UN LUNEDÌ SERA TRA I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, GFVIP E PRESA DIRETTA (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cosa vedere questa SERA in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25I BASTARDI di PIZZOFALCONESerie Tv 21:00Tg2 Post SpecialeAttualità 21:20PRESADIRETTAInchieste 21:25Quarta RepubblicaAttualità 21:45Grande Fratello VipReality 21:25ColombianaFilm 21:15Eden: Un Pianeta da SalvareDocumentario 21:30VenomFilm 21:30Little Big ItalyTalent SUPERTOTOSHARE “SCHERZI A PARTE” – 2.990.000 16.34% FAFO – 9 PUNTI – 16.57% – 0.23%BOLLE – 7 PUNTI – 16.65% – 0.31%MITIKO92 – 5 PUNTI – 16.78% – 0.44% https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Video-2021-10-18-at-10.59.44.mp4 Leggi su bubinoblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cosa vedere questain tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25IdiSerie Tv 21:00Tg2 Post SpecialeAttualità 21:20Inchieste 21:25Quarta RepubblicaAttualità 21:45Grande Fratello VipReality 21:25ColombianaFilm 21:15Eden: Un Pianeta da SalvareDocumentario 21:30VenomFilm 21:30Little Big ItalyTalent SUPERTOTOSHARE “SCHERZI A PARTE” – 2.990.000 16.34% FAFO – 9 PUNTI – 16.57% – 0.23%BOLLE – 7 PUNTI – 16.65% – 0.31%MITIKO92 – 5 PUNTI – 16.78% – 0.44% https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//10/WhatsApp-Video--10-18-at-10.59.44.mp4

