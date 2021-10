**Green pass: Meloni, 'da Governo idranti contro sciopero pacifico e nulla contro illegalità'** (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “idranti contro i lavoratori che scioperano al porto di Trieste. Lo stesso Governo che nulla ha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati, nulla ha fatto per impedire l'assalto alla sede della Cgil, nulla fa per fermare l'immigrazione illegale e combattere le zone franche dello spaccio e della criminalità, che nulla fa contro le occupazioni abusive di case e palazzi privati, tira fuori dai depositi gli idranti per usarli contro dei lavoratori che scioperano pacificamente per non essere discriminati sul posto di lavoro. Così come vuole la Costituzione, così come richiesto pure dalla Ue. Sindacati muti, media accondiscendenti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “i lavoratori che scioperano al porto di Trieste. Lo stessocheha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati,ha fatto per impedire l'assalto alla sede della Cgil,fa per fermare l'immigrazione illegale e combattere le zone franche dello spaccio e della criminalità, chefale occupazioni abusive di case e palazzi privati, tira fuori dai depositi gliper usarlidei lavoratori che scioperano pacificamente per non essere discriminati sul posto di lavoro. Così come vuole la Costituzione, così come richiesto pure dalla Ue. Sindacati muti, media accondiscendenti, ...

