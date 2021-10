Ginnastica artistica | Mondiali 2021 | la situazione dell’Italia Asia D’Amato ed Elisa Iorio in corsa per le Finali

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è conclusa la prima giornata di qualificazioni femminili aidi. A Kitakyushu (Giappone) sono andate in scena le prime sette suddivisioni, stanotte ci sarà spazio per le restanti tre. L’Italia ha gareggiato nel secondo turno, le azzurre sono incappate in qualche errore ma sono inper conquistare alcune. Diamo uno sguardo dettagliato alladelle nostre portacolori, in attesa che si esibiscano le russe e la brasiliana Rebeca Andrade (sono le big che mancano all’appello). CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND) –occupa il nono posto con 52.099 punti (14.133 al volteggio, 12.333 alle parallele, 13.000 alla trave, 12.633 al corpo libero), mentre Alice ...

Inizialmente la giuria le aveva assegnato un rilevante 13.133 (5.1 il D Score), non accorgendosi di questa mancanza. Soltanto un paio di ore dopo il punteggio della nostra portacolori è stato ...L'azzurra resta infatti in quarta posizione con 14.183 (6.2) ed è concretamente in lizza per la qualificazione alla Finale di Specialità , anche se avremo un quadro più chiaro soltanto al termine ...Si è conclusa la prima giornata di qualificazioni femminili ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) sono andate in scena le prime sette suddivisioni, stanotte ci sarà spazio ...Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Asia D’Amato spera nella finale al volteggio, Iorio quarta alle parallele ...