GF Vip | Mila Suarez attacca Alex Belli

Leggi su solodonna

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La modella va all’attacco del suo ex fidanzato ora sposato con Delia Duran: “Ti piace Soleil e sono pronta a scommettere che al Grande Fratello Vip prima o poi tradirai”.si toglie qualche sassolino dalla scarpa con delle dichiarazioni al vetriolo rivolte al suo ex fidanzato. Per la modella, infatti, l’attore non è quello che vuole far vedere all’interno della casa, ovvero un uomo innamorato Articolo completo: dal blog SoloDonna