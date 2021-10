Francesco Oppini distrutto dal triste evento: “È vergognoso” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Francesco Oppini ha voluto lanciare un importantissimo appello a seguito di un evento che lui stesso ha definito “vergognoso” Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è nato a Torino nell’aprile del 1982. L’anno scorso ha preso parte a quella che è stata la quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove il pubblico da L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 18 ottobre 2021)ha voluto lanciare un importantissimo appello a seguito di unche lui stesso ha definito “” Il figlio di Alba Parietti e Francoè nato a Torino nell’aprile del 1982. L’anno scorso ha preso parte a quella che è stata la quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove il pubblico da L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

rtl1025 : ?? “Finalmente torno a teatro”: #FrancoOppini pronto al debutto dopo un anno e mezzo di stop ?? di Francesco Frede… - riola77 : RT @soltantoDemi: Non mi piace pubblicare messaggi privati però volevo farvi sapere che domenica Francesco Oppini è a San Siro per Inter-Ju… - Anto_Cap_ : Francesco Oppini sei te? #Amici21 - alegentx : REGA MA PERCHÉ QUANDO ALBE PARLA MI RICORDA FRANCESCO OPPINI? STESSA VELOCITÀ E STESSA VOCE DITEMI DI NO #Amici21 - infoitcultura : Francesco Oppini ricorda la fidanzata Luana: 15 anni fa l'incidente che gliela portò via -