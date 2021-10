Domenica In inaugura un nuovo gioco. Telefonate in studio per Pronto chi canta? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella puntata di Domenica In, andata in onda ieri 17 ottobre, gli spettatori hanno potuto assistere a un nuovo gioco che ha animato le dinamiche del programma di Rai 1. Esso prende il nome di Pronto chi canta? e coinvolge direttamente il pubblico. Si può giocare da casa grazie alle Telefonate che arrivano direttamente in studio e che vengono accolte con entusiasmo da Mara Venier. Come suggerisce anche il nome, in questo nuovo spazio, il ruolo centrale sarà affidato alla musica. In particolare, saranno coinvolti l’orchestra e un ospite che cambierà di puntata in puntata. Potrebbe interessarti: Come vedere la replica di Domenica In Come si gioca a Pronto chi canta? Come già accennato in ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella puntata diIn, andata in onda ieri 17 ottobre, gli spettatori hanno potuto assistere a unche ha animato le dinamiche del programma di Rai 1. Esso prende il nome dichi? e coinvolge direttamente il pubblico. Si può giocare da casa grazie alleche arrivano direttamente ine che vengono accolte con entusiasmo da Mara Venier. Come suggerisce anche il nome, in questospazio, il ruolo centrale sarà affidato alla musica. In particolare, saranno coinvolti l’orchestra e un ospite che cambierà di puntata in puntata. Potrebbe interessarti: Come vedere la replica diIn Come si gioca achi? Come già accennato in ...

