Covid, via libera Ema a produzione vaccino Pfizer a Monza e Anagni (Di martedì 19 ottobre 2021) Il comitato per i medicinali umani (CHMP) dell'EMA ha approvato due ulteriori siti per la produzione di Comirnaty, il vaccino Covid-19 sviluppato da BioNTech-Pfizer. Un sito, situato a Monza, Italia, è gestito da Patheon Italia S.p.A. L'altro ad Anagni, sempre in Italia, è gestito da Catalent Anagni S.R.L. Entrambi i siti produrranno il prodotto finito. Questi siti produrranno fino a 85 milioni di dosi aggiuntive per rifornire l'UE nel 2021. Queste raccomandazioni non richiedono una decisione della Commissione Europea e i siti possono diventare operativi immediatamente. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021) Il comitato per i medicinali umani (CHMP) dell'EMA ha approvato due ulteriori siti per ladi Comirnaty, il-19 sviluppato da BioNTech-. Un sito, situato a, Italia, è gestito da Patheon Italia S.p.A. L'altro ad, sempre in Italia, è gestito da CatalentS.R.L. Entrambi i siti produrranno il prodotto finito. Questi siti produrranno fino a 85 milioni di dosi aggiuntive per rifornire l'UE nel 2021. Queste raccomandazioni non richiedono una decisione della Commissione Europea e i siti possono diventare operativi immediatamente.

