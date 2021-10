Concorso ordinario | quali sono i programmi della prova scritta e orale

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Concorsi ordinari per infanzia primaria e scuola secondaria di I e II grado: banditi rispettivamente con DD n. 498 del 28 aprile 2020 e DD n. 497 del 21 aprile 2020, nonstati ancora svolti. Potranno partecipare esclusivamente i docenti che, in possesso dei requisiti, hanno presentato la domanda entro il 31 luglio 2020. Le procedure saranno riaperte esclusivamente per le classi diA020, A026, A027, A028, A041 per lesi è svolto ilsmart indetto con DD n. 826 dell'11 giugno 2021. L'articolo .