Comunali, Durigon sulla sconfitta del centrodestra a Latina: «I fascisti non esistono, non hanno votato» (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ex sottosegretario leghista Claudio Durigon – noto alle cronache anche per avere proposto di cambiare il nome di una piazza di Latina da "Falcone e Borsellino" a "Arnaldo Mussolini" – ha commentato a Repubblica i risultati del centrodestra alle elezioni Comunali. La coalizione non è riuscita a prendersi nemmeno Latina, sua città natale: Vincenzo Zaccheo, candidato sostenuto dalla Lega, ha perso al ballottaggio di quasi dieci punti, con il centrosinistra che ha ribaltato il risultato del primo turno. «Queste elezioni erano poco sentite», ha detto citando, come tutto il centrodestra, l'elevato astensionismo. «Che i fascisti non esistono lo abbiamo visto. Non hanno votato!», ha detto Durigon.

