Chiara Biasi, i ladri le svaligiano casa: portati via capi di Chanel, Gucci, Prada e Rolex (Di lunedì 18 ottobre 2021) Chiara Biasi è stata derubata ed a poco sarebbero serviti gli escamotage “anti-ladri” messi in pratica dall’influencer, dato che i malviventi sono ugualmente entrati nella sua proprietà svaligiandole l’appartamento. Il fatto sarebbe avvenuto questa notte, quando Chiara Biasi si trovava fuori insieme a degli amici. Chiara, per far credere di essere in casa, è uscita dal suo appartamento locato al terzo piano di Via Palestro lasciando luci e tv accese, ma i ladri – studiando i suoi movimenti – si sono intrufolati indisturbati portando via migliaia di euro di prodotti e capi firmati. Chiara Biasi: cosa hanno portato via i ladri Come riportato da Il Corriere della Sera e ripreso anche ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 ottobre 2021)è stata derubata ed a poco sarebbero serviti gli escamotage “anti-” messi in pratica dall’influencer, dato che i malviventi sono ugualmente entrati nella sua proprietà svaligiandole l’appartamento. Il fatto sarebbe avvenuto questa notte, quandosi trovava fuori insieme a degli amici., per far credere di essere in, è uscita dal suo appartamento locato al terzo piano di Via Palestro lasciando luci e tv accese, ma i– studiando i suoi movimenti – si sono intrufolati indisturbati portando via migliaia di euro di prodotti efirmati.: cosa hanno portato via iCome riportato da Il Corriere della Sera e ripreso anche ...

