Bufera su Juve-Roma. L'audio rubato tra Orsato e Cristante nel tunnel degli spogliatoi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Durante l'intervallo dintus-non è passato inascoltato l'tra l'arbitroe Cristante in merito al mancato vantaggio concesso ai giallorossi in occasione del rigore: "Non si applica il vantaggio sui penalty"

Advertising

IlgiallorossoIt : Corriere dello Sport: La Juve fa la Juve, gol di Kean ma è bufera intorno ad Orsato. I bianconeri sono a 3 punti da… - Cate1081 : @DiMarzio Bufera Orsato! Ha dato rigore contro la Juve e non è bastato!! Ma che volete faccia??????il gol di Abram an… - davideroberti_ : I tifosi della #Juventus difendono #Orsato???? #JuveRoma - Pall_Gonfiato : Bufera social #JuveRoma, tifosi bianconeri difendono #Orsato: 'Giusto fischiare il rigore e non dare il gol ad… - zazoomblog : Juve - Roma 1 - 0: Kean condanna Mourinho ma è bufera su Orsato - #condanna #Mourinho #bufera #Orsato -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Juve

La Roma di José Mourinho è stata sconfitta di misura, per 1 - 0, dalla Juventus di Massimiliano Allegri al termine di una partita intensa, divertente e ben giocata da ambo le parti. A decidere le ...TORINO - Un gol di Moise Kean rilancia le ambizioni dellae condanna una Roma furiosa con l'arbitro Orsato per una decisione incredibile presa al termine del primo tempo. Un errore di valutazione inspiegabile che ha di fatto tolto il gol del pari ad ...Corriere dello Sport: La Juve fa la Juve, gol di Kean ma è bufera intorno ad Orsato. I bianconeri sono a 3 punti da Inzaghi e domenica c’è la sfida. Tutt ...Durante l'intervallo di Juventus-Roma non è passato inascoltato l'audio tra l'arbitro Orsato e Cristante in merito al mancato vantaggio concesso ai giallorossi in occasione del rigore: "Non si applica ...