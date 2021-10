Beautiful | trama 18 ottobre 2021 | la decisione di Hope

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Steffy vivrà un vero e proprio dramma dal momento in cui Liam le prenderà la piccola Kelly e non riuscirà a rendersi conto che lo ha fatto soltanto per il suo bene finendo per scagliarsi contro tutti ed in particolare contro. La Forrester, come rivela laoggi 18, arriverà a casa della sorellastra e l'accuserà di voler prendere i figli di tutti. La Logan non si lascerà intimidire e le impedirà di riprendersi la figlia decidendo di occuparsi di lei fino a quando non sarà del tutto guarita.18: Steffy fa delle terribili accuse adSteffy si recherà a casa di Brooke con l'intento di riprendersi la piccola Kelly visto che Liam l'ha portata via ritenendo che non sia in grado ...