Barbara d’Urso | l’affetto dei fan

Barbara d'Urso ha approfittato del fine settimana libera dagli impegni lavorativi per concedersi un po' di relax con gli amici. La conduttrice ha organizzato una toccata e fuga a Montecarlo, augurando una buona domenica ai suoi followers. Qualcuno ha manifestato nostalgia per i programmi della d'Urso su Canale 5: "Ci manchi!", le hanno scritto. Barbara d'Urso è pronta per aprire un'altra settimana alla guida di Pomeriggio 5.

