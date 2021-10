Ballottaggi per le elezioni comunali: affluenza in netto calo, si vota fino alle 15 in 65 Comuni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si chiude oggi l’appuntamento con le urne per i cittadini di 65 Comuni al voto nel Ballottaggio per le elezioni comunali. I dai registrati alla chiusura di ieri, alle 23, hanno fotografato un netto calo nell’affluenza rispetto al primo turno. Si vota fino alle 15, tra i centri coinvolti nelle consultazioni per le amministrative, anche 10 capoluoghi di provincia. Ballottaggi per le elezioni comunali: affluenza in netto calo Si vota fino alle 15 di oggi in 65 Comuni italiani chiamati alle urne per eleggere il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si chiude oggi l’appuntamento con le urne per i cittadini di 65al voto nelo per le. I dai registrati alla chiusura di ieri,23, hanno fotografato unnell’rispetto al primo turno. Si15, tra i centri coinvolti nelle consultazioni per le amministrative, anche 10 capoluoghi di provincia.per leinSi15 di oggi in 65italiani chiamatiurne per eleggere il ...

