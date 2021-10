Viterbo | interrotto rave party | 59 identificati

(Di domenica 17 ottobre 2021) La Polizia di Stato interrompe e sgombera unad Ancarano, nel viterbese. A intervenire gli uomini del Commissariato di Tarquinia, con la Digos e i Carabinieri della Compagnia di Tuscania, che stamattina hanno avuto notizia dell’allestimento di unaabusivo nell’agro tra i Comuni di Tarquinia e Tuscania. Gli agenti hanno smontato le attrezzature musicali e allontanato i partecipanti all’iniziativa che sono stati tutti. Si tratta di 56 italiani e 3 stranieri. Sono 19 le autovetture e 3 i camper trovati sul posto. Sono in corso accertamenti per risalire alla proprietà del terreno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Rave party sventato in un campo tra Tarquinia e Tuscania . Nella mattinata di domenica 17 ottobre circa 60 persone sono state identificate e ...