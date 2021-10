Superbike, GP Argentina 2021: Superpole Race e Gara-2 le grandi occasioni per Razgatlioglu per chiudere i conti (Di domenica 17 ottobre 2021) Siamo giunti alla domenica del Gran Premio di Argentina, dodicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021-2022. Sul tracciato di San Juan Villicum vedremo in scena i protagonisti del campionato dedicato alle moto derivate di serie per due gare di capitale importanza. Si inizierà alle ore 17.00 italiane con la Superpole Race, mentre alle ore 20.00 toccherà a Gara-2. Saranno 37 i punti in palio sul tracciato argentino, per una giornata che potrebbe davvero risultare decisiva per quanto riguarda la lotta verso il titolo iridato. Dopo il brillante successo nella Gara-1 disputata ieri, infatti, Toprak Razgatlioglu ha allungato a +29 punti nei confronti di Jonathan Rea, in un duello che continua a regalare ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Siamo giunti alla domenica del Gran Premio di, dodicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale-2022. Sul tracciato di San Juan Villicum vedremo in scena i protagonisti del campionato dedicato alle moto derivate di serie per due gare di capitale importanza. Si inizierà alle ore 17.00 italiane con la, mentre alle ore 20.00 toccherà a-2. Saranno 37 i punti in palio sul tracciato argentino, per una giornata che potrebbe davvero risultare decisiva per quanto riguarda la lotta verso il titolo iridato. Dopo il brillante successo nella-1 disputata ieri, infatti, Toprakha allungato a +29 punti nei confronti di Jonathan Rea, in un duello chenua a regalare ...

