"Quello non è ballare". Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto è una furia contro Al Bano (Di domenica 17 ottobre 2021) Grande puntata di Ballando con le Stelle in questa edizione 2021. Una preziosa Milly Carlucci ha presentato, come sempre magistralmente, la prima puntata caratterizzata dall'arrivo in pista di (tra i tanti, Ndr) Morgan e AlBano Carrisi. E dobbiamo dirlo, nessuno dei due ha deluso le aspettative nella puntata d'esordio. L'artista pugliese, in coppia con Oxana Lebedew, ha ingaggiato un duro botta e risposta con Guillermo Mariotto. Il motivo? Il giurato della trasmissione gli ha dato come voto zero. "Zero perché era tutto tanta roba tranne che ballo". "Io ti do i miei occhiali così vedi meglio", la replica di AlBano che subito dopo intona Nel Sole, raccogliendo una pioggia di applausi dal pubblico di Ballando con le Stelle.

