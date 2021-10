Newcastle-Tottenham, Reguilon segnala un malore sugli spalti: gara sospesa (Di domenica 17 ottobre 2021) È successo pochi istanti fa durante il match fra Newcastle e Tottenham, valevole per l’ottava giornata di Premier League. Attimi di grande panico e paura hanno coinvolto tutto il St. James Park, lo stadio di casa del Newcastle. In particolare, un uomo sugli spalti si è sentito male e si è accasciato e la partita ovviamente è stata sospesa. Grande paura a Newcastle: i dettagli dell’accaduto Newcastle, Tottenham, Premier League Il fatto ha coinvolto l’East Stand di St. James Park di Newcastle, dove un uomo ha avuto un malore. Necessario l’intervento dei due giocatori del Tottenham, Dier e Reguilon, i quali son stati i primi a notare l’accaduto e a capirne ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021) È successo pochi istanti fa durante il match fra, valevole per l’ottava giornata di Premier League. Attimi di grande panico e paura hanno coinvolto tutto il St. James Park, lo stadio di casa del. In particolare, un uomosi è sentito male e si è accasciato e la partita ovviamente è stata. Grande paura a: i dettagli dell’accaduto, Premier League Il fatto ha coinvolto l’East Stand di St. James Park di, dove un uomo ha avuto un. Necessario l’intervento dei due giocatori del, Dier e, i quali son stati i primi a notare l’accaduto e a capirne ...

