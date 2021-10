Napoli da record col Torino: arriva il tweet di De Laurentiis (Di domenica 17 ottobre 2021) Aurelio De Laurentiis si complimenta con il Napoli che batte il Torino e segna un record è l’unica squadra a punteggio pieno nei top campionati europei. Un record per il Napoli che ha 24 punti in classifica ed è riuscito a battere i granata anche se la sfortuna ha cercato di metterci lo zampino. Prima il rigore sbagliato da Insigne, poi il palo di Lozano. Insomma sembrava una giornata veramente storta per gli uomini di Spalletti che invece hanno portato a casa la vittoria grazie al gol di Osimhen. L’ottavo in stagione per il nigeriano che è sempre più decisivo. A fine partite sono arrivati i complimenti di De Laurentiis per il record centrato dal Napoli. Il patron della SSCN ha richiamato un post ufficiale dai profili ... Leggi su napolipiu (Di domenica 17 ottobre 2021) Aurelio Desi complimenta con ilche batte ile segna unè l’unica squadra a punteggio pieno nei top campionati europei. Unper ilche ha 24 punti in classifica ed è riuscito a battere i granata anche se la sfortuna ha cercato di metterci lo zampino. Prima il rigore sbagliato da Insigne, poi il palo di Lozano. Insomma sembrava una giornata veramente storta per gli uomini di Spalletti che invece hanno portato a casa la vittoria grazie al gol di Osimhen. L’ottavo in stagione per il nigeriano che è sempre più decisivo. A fine partite sonoti i complimenti di Deper ilcentrato dal. Il patron della SSCN ha richiamato un post ufficiale dai profili ...

pisto_gol : Nap-Tor 1:0 Con il gol di Osimehn il Napoli di Spalletti batte il Toro di Juric, eguaglia il record di Sarri e vola… - FIGCfemminile : ???? RECORD ???? Battendo il Napoli Femminile per 2-0 (Caruso, @ValeCernoia7) la Juventus è la 1^ squadra a centrare… - GiovaAlbanese : Le #JuventusWomen vincono (col Napoli 2-0) la trentesima partita consecutiva in Serie A Femminile dalla stagione 20… - LuigiLiccardo9 : RT @jolandafiore: 8 VOLANTE! 8 Vittorie consecutive del Napoli che eguaglia il record di Sarri! VOLANTE Osimhen, quinto gol in campionat… - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Napoli da record in Europa: unica squadra a punteggio pieno nei top 5 -