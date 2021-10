Mihajlovic furioso: «Perché il Var non interviene sul gol di Beto? Non possiamo andare avanti così» (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo il pareggio contro l’Udinese, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Era molto arrabbiato. Ha premesso che la squadra ha perso soprattutto per suoi demeriti, Perché non ha saputo portare a casa il match, ma poi si è scagliato contro l’arbitraggio della partita, diretta da Abisso. Soprattutto è apparso infuriato per un episodio in occasione del gol di Beto: Skorupsi non è riuscito a saltare per opporsi al tiro Perché Becao gli si è parato davanti bloccandolo. “Non capisco Perché, se uno viene espulso, l’arbitro deve compensare tutte le decisioni? Con l’ammonizione di Svanberg, sapendo come funzionano le cose, ho dovuto sostituire il giocatore. Il gol di Beto? Skorupski non riesce a saltare. Becao non può ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo il pareggio contro l’Udinese, il tecnico del Bologna, Sinisaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Era molto arrabbiato. Ha premesso che la squadra ha perso soprattutto per suoi demeriti,non ha saputo portare a casa il match, ma poi si è scagliato contro l’arbitraggio della partita, diretta da Abisso. Soprattutto è apparso infuriato per un episodio in occasione del gol di: Skorupsi non è riuscito a saltare per opporsi al tiroBecao gli si è parato dbloccandolo. “Non capisco, se uno viene espulso, l’arbitro deve compensare tutte le decisioni? Con l’ammonizione di Svanberg, sapendo come funzionano le cose, ho dovuto sostituire il giocatore. Il gol di? Skorupski non riesce a saltare. Becao non può ...

