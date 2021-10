“Il giorno più bello della mia vita”. Tu si que vales, l’incredibile storia di Lorenzo: spettatori e giurati in lacrime (Di domenica 17 ottobre 2021) Grandi emozioni e un messaggio di forza e speranza a “Tu si que vales”. Nella puntata di sabato 16 ottobre a catturare l’attenzione di pubblico e presenti in studio è stato Lorenzo Costantini. Il giovane, originario di Vetralla, provincia di Viterbo, ha dato una dimostrazione di crossfit, attività che pratica da diverso tempo. Prima, però, ha voluto raccontare la sua storia. Ha spiegato cosa è successo otto anni fa: un incidente ha fatto da spartiacque nella sua vita. Poi l’incontro con lo sport, nel 2016: “Prima di questi cinque anni, il mio unico sport era quello di passare le serate nei locali a bere, fino ad arrivare all’autodistruzione – ha ammesso il 29enne – A seguito di un incidente avvenuto 8 anni fa, quella situazione è peggiorata perché mi sono ritrovato in una situazione che mi faceva paura. Mi bloccava, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Grandi emozioni e un messaggio di forza e speranza a “Tu si que”. Nella puntata di sabato 16 ottobre a catturare l’attenzione di pubblico e presenti in studio è statoCostantini. Il giovane, originario di Vetralla, provincia di Viterbo, ha dato una dimostrazione di crossfit, attività che pratica da diverso tempo. Prima, però, ha voluto raccontare la sua. Ha spiegato cosa è successo otto anni fa: un incidente ha fatto da spartiacque nella sua. Poi l’incontro con lo sport, nel 2016: “Prima di questi cinque anni, il mio unico sport era quello di passare le serate nei locali a bere, fino ad arrivare all’autodistruzione – ha ammesso il 29enne – A seguito di un incidente avvenuto 8 anni fa, quella situazione è peggiorata perché mi sono ritrovato in una situazione che mi faceva paura. Mi bloccava, ...

Il 31 ottobre torna l'ora solare. Ma non sarà per sempre ...ha nemmeno inserito la discussione nel programma di lavoro tra le proposte all'ordine del giorno. E ... in particolare in tempo di guerra o durante la crisi petrolifera degli anni '70, ma ora non ha più ...

Coronavirus: in Toscana 232 nuovi casi, sei i decessi. I ricoverati sono 219 in totale I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 273.288 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.934 tamponi ...

