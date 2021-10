Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Vipiteno e Gherdeina vengono sconfitte nei posticipi domenicali (Di domenica 17 ottobre 2021) La domenica sera dell’Alps League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio non sorride alle squadre italiane. Vipiteno e Gherdeina infatti sono entrambe sconfitte dalle partite in programma in questo 17 ottobre 2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Vipiteno ha pagato dazio nella trasferta in casa dei BEMER VEU Feldkirch perdendo 4-1: i bolzanini nella tana degli austriaci vanno subito sotto non riuscendo poi a contenere le avanzate rivali. Dall’1-0 di Gehringer al 4-0 Messner, con in mezzo la doppietta di Subotic, non c’è partita. Il gol della bandiera di Kaider riesce solo a mitigare, in parte, il netto ko. Gherdeina invece cede in casa 0-3 agli sloveni del HDD SIJ Acroni Jesenice. ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) La domenica sera dell’disunon sorride alle squadre italiane.infatti sono entrambedalle partite in programma in questo 17 ottobre. Andiamo a vedere come sono andate le cose.ha pagato dazio nella trasferta in casa dei BEMER VEU Feldkirch perdendo 4-1: i bolzanini nella tana degli austriaci vanno subito sotto non riuscendo poi a contenere le avanzate rivali. Dall’1-0 di Gehringer al 4-0 Messner, con in mezzo la doppietta di Subotic, non c’è partita. Il gol della bandiera di Kaider riesce solo a mitigare, in parte, il netto ko.invece cede in casa 0-3 agli sloveni del HDD SIJ Acroni Jesenice. ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Primo punto in NHL per Hofmann ... al debutto stagionale e vittorioso 4 - 3 con i San Jose Sharks sui Winnipeg Jets, e Kevin Fiala, che con i Minnesota Wild si imposto 3 - 2 sul ghiaccio dei Los Angeles ...

Il Lugano mette sotto contratto Hudacek Il Lugano ha ingaggiato fino al termine della stagione l'attaccante slovacco Libor Hudacek. Negli ultimi due anni il 31enne ha calcato il ghiaccio della KHL nelle file del Neftekhimik Nizhnekamsk (47 reti e 56 assist in 212 presenze).

IHL: blitz dell’Alleghe a Milano. Riscossa Como La quinta giornata si chiude con i successi di Alleghe e Como; si acuisce la crisi di risultati del Varese alla terza sconfitta consecutiva. Il Bressanone manca l’aggancio al primo […] ...

