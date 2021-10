Germania, Verdi: via libera trattative governo con Spd e Fdp (Di domenica 17 ottobre 2021) In Germania i Verdi hanno approvato a grande maggioranza il documento emerso dai colloqui esplorativi con Spd e liberali e hanno dato il via libera alle trattative per il cosiddetto governo 'semaforo'. Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 ottobre 2021) Inhanno approvato a grande maggioranza il documento emerso dai colloqui esplorativi con Spd eli e hanno dato il viaalleper il cosiddetto'semaforo'.

Ultime Notizie dalla rete : Germania Verdi Germania: Soeder (Csu), con Cdu dobbiamo essere baluardo contro una virata a sinistra Berlino, 17 ott 16:39 - Con un governo formato da Partito socialdemocratico , Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) si rischia un cambiamento radicale della politica tedesca: ...sinistra in Germania",...

Germania, Verdi: via libera trattative governo con Spd e Fdp In Germania i Verdi hanno approvato a grande maggioranza il documento emerso dai colloqui esplorativi con Spd e liberali e hanno dato il via libera alle trattative per il cosiddetto governo 'semaforo'.

