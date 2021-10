Contrordine | i portuali di Trieste non interrompono il presidio | si dimette il portavoce del Clpt

(Di domenica 17 ottobre 2021) Sono divisi al loro interno e una crepa è scappata. "Ilcontinua fino al 20 ottobre e non si molla". Così il Coordinamento lavoratoridirettifica il comunicato di ieri in ...

IL GIORNO

Sono divisi al loro interno e una crepa è scappata. "Il presidio continua fino al 20 ottobre e non si molla". Così il Coordinamento lavoratoridi Trieste rettifica il comunicato di ieri in cui si parlava di rientro al lavoro. Una 'svista' comunicativa di cui si è assunto la responsabilità il portavoce del Clpt Stefano Puzzer. "...del leader della protesta al porto di Trieste: 'Non volevo dire che la battaglia è finita , ma che abbiamo vinto' Dietrofront del Coordinamento deitriestini che, dopo il ...Il presidio continua fino al 20 ottobre e non si molla". Così il Coordinamento lavoratori portuali di Trieste rettifica il comunicato di ieri in cui si parlava di rientro al lavoro.Contrordine del leader della protesta al porto di Trieste: “Non volevo dire che la battaglia è finita, ma che abbiamo vinto”. “Vi chiedo scusa, riscriveremo il comunicato. Il presidio va avanti”. Lo h ...