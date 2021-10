Calcio: Serie A. Spalletti 'Osimhen completo, Insigne resta rigorista' (Di domenica 17 ottobre 2021) 'Bella vittoria di fronte al nostro pubblico: riaverlo è importante' NAPOLI - "Osimhen è fortissimo e sta attraversando un buon momento di forma. Sta diventando sempre più completo". Queste le parole ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) 'Bella vittoria di fronte al nostro pubblico: riaverlo è importante' NAPOLI - "è fortissimo e sta attraversando un buon momento di forma. Sta diventando sempre più". Queste le parole ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - Inter : ? | IVAN #Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di r… - Gazzetta_it : Milan-Verona, la moviola: non c'è il rigore di Romagnoli su Kalinic - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #JuventusRoma, ennesimo infortunio per #Zaniolo: deve uscire - sportface2016 : #JuventusRoma, ennesimo infortunio per #Zaniolo: deve uscire -