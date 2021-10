Calcio: Mazzarri 'Per vincere bisogna essere solidi' (Di domenica 17 ottobre 2021) Il tecnico dei sardi lamenta comunque i tanti errori dei suoi CAGLIARI - "Siamo bravi a complicarci la vita. Quello che è successo con il Venezia mi è rimasto impresso e sono uno che dalle lezioni ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) Il tecnico dei sardi lamenta comunque i tanti errori dei suoi CAGLIARI - "Siamo bravi a complicarci la vita. Quello che è successo con il Venezia mi è rimasto impresso e sono uno che dalle lezioni ...

