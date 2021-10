Calcio: Gasperini, 'ci siamo complicati un po' la partita ma ottenuti 3 punti importanti' (Di domenica 17 ottobre 2021) Empoli, 17 ott. - (Adnkronos) - "Questo è sempre un campo ostico per noi, l'Empoli è una squadra propositiva che può creare delle opportunità, credo che abbiamo fatto una buona partita. Ce la siamo complicati qualche volta, ma abbiamo creato molto e ottenuto tre punti molto importanti". L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così la vittoria per 4-1 sul campo dell'Empoli. La scelta di togliere Muriel e mettere Zapata all'intervallo era programmata? "Noi dobbiamo pensare anche alla Champions, Zapata era tornato l'altro giorno, lo avevamo lasciato in grandissima condizione e l'abbiamo ritrovato non al top -spiega Gasperini a Dazn-. È stato importante per lui fare gol. Muriel ha fatto bene, era reduce da un lunghissimo infortunio, ha fatto un primo tempo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Empoli, 17 ott. - (Adnkronos) - "Questo è sempre un campo ostico per noi, l'Empoli è una squadra propositiva che può creare delle opportunità, credo che abbiamo fatto una buona. Ce laqualche volta, ma abbiamo creato molto e ottenuto tremolto". L'allenatore dell'Atalanta Gian Pierocommenta così la vittoria per 4-1 sul campo dell'Empoli. La scelta di togliere Muriel e mettere Zapata all'intervallo era programmata? "Noi dobbiamo pensare anche alla Champions, Zapata era tornato l'altro giorno, lo avevamo lasciato in grandissima condizione e l'abbiamo ritrovato non al top -spiegaa Dazn-. È stato importante per lui fare gol. Muriel ha fatto bene, era reduce da un lunghissimo infortunio, ha fatto un primo tempo ...

