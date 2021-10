Basket | choc diabetico in campo | muore a 32 anni un giocatore della Fortitudo Messina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021) È morto in ospedale a Reggio Calabria Haitem Jabeur Fathallah, 32, cestista in forza alla, per un malore che lo ha colpito durante un incontro tra la propria squadra e la Dierre di Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold. Il playmaker si é accasciato e ha perso i sensi nel bel mezzo del gioco, a metà del terzo quarto: la partita è stata subito sospesa per portarlo in ospedale con un’ambulanza, ma il giovane è morto poco dopo l’arrivo nella struttura. In base alle prime informazioni, la causa del decesso è una crisi ipoglicemica che avrebbe spinto l’atleta verso il coma, una specie di “”. Fathallah vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di. Nato ad Agrigento, dopo avere giocato con Porto Empedocle, Racalmuto e Licata, era ...