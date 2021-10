Ariadna Romero, chi è l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli e mamma di Leo: “Abbiamo un ottimo rapporto” (Di domenica 17 ottobre 2021) Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli hanno vissuto un’intensa storia d’amore, coronata anche dalla nascita del figlio Leo. Una love story importante, quella tra l’attrice e l’ex velino di Striscia, che nonostante sia finita sopravvive in un sentimento che lui ha confessato più volte di provare ancora nei confronti della ex. Lei, invece, di recente ha rivelato i veri motivi dell’addio… Ariadna voleva “lasciargli il tempo di riflettere su quello che voleva davvero”, ha spiegato. “Mi ha detto che era finita per telefono – ha confessato -, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci Abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021)hanno vissuto un’intensa storia d’amore, coronata anche dalla nascita del figlio Leo. Una love story importante, quella tra l’attrice evelino di Striscia, che nonostante sia finita sopravvive in un sentimento che lui ha confessato più volte di provare ancora nei confronti della ex. Lei, invece, di recente ha rivelato i veri motivi dell’addio…voleva “lasciargli il tempo di riflettere su quello che voleva davvero”, ha spiegato. “Mi ha detto che era finita per telefono – ha confessato -, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ciriprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il ...

