Allegri: “Vincere per fare un ulteriore salto in classifica. Kean? Sarebbe importante se facesse gol” (Di domenica 17 ottobre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro lo Roma. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla partita “La partita è bella, c’è anche più pubblico. La vittoria può farci fare un ulteriore salto in classifica”. Su Kean “Cosa deve fare di diverso? Gol, Sarebbe importante”. Su Alex Sandro “Ho preferito lasciarlo riposare e non farlo giocare”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Massimiliano, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro lo Roma. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla partita “La partita è bella, c’è anche più pubblico. La vittoria può farciunin”. Su“Cosa devedi diverso? Gol,”. Su Alex Sandro “Ho preferito lasciarlo riposare e non farlo giocare”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LAROMA24 : Juventus-Roma, ALLEGRI: 'Partita importante, vincere ci farebbe fare un salto in classifica' #AsRoma - zorrobobi : Oggi allegri se segna sculando e fa catenaccio la puo vincere, la roma ad oggi la vedo migliore swuadra - LuigiLiccardo9 : RT @napolista: Adani: «Pensavo che dopo due anni Allegri si sarebbe presentato in modo diverso, invece è sempre lo stesso» Alla Gazzetta:… - infoitsport : L'ex difensore su Juve-Roma: 'Allegri? Credevo potesse cambiare. Mou, per vincere fai così' - marcovarini : RT @napolista: Adani: «Pensavo che dopo due anni Allegri si sarebbe presentato in modo diverso, invece è sempre lo stesso» Alla Gazzetta:… -