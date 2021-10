Villarreal vs Osasuna: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Villarreal cercherà di vincere per la seconda volta consecutiva nella massima serie spagnola quando continuerà la sua campagna della Liga 2021-22 in casa contro un Osasuna in forma domenica 17 ottobre. Lo Yellow Submarine è attualmente 11esimo in classifica, dopo aver raccolto 11 punti in sette partite in questa stagione, mentre l’Osasuna è al quinto posto, collezionando 14 punti nelle prime otto partite. Il calcio di inizio di Villarreal vs Osasuna è previst alle 18:30. Prepartita Villarreal vs Osasuna: a che punto sono le due squadre? Villarreal Il Villarreal è l’unica squadra imbattuta della Liga in questa stagione, ma i Sottomarini Gialli sono stati gli specialisti del sorteggio, condividendo i punti in cinque delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilcercherà di vincere per la seconda volta consecutiva nella massima serie spagnola quando continuerà la sua campagna della Liga 2021-22 in casa contro unin forma domenica 17 ottobre. Lo Yellow Submarine è attualmente 11esimo in classifica, dopo aver raccolto 11 punti in sette partite in questa stagione, mentre l’è al quinto posto, collezionando 14 punti nelle prime otto partite. Il calcio di inizio divsè previst alle 18:30. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè l’unica squadra imbattuta della Liga in questa stagione, ma i Sottomarini Gialli sono stati gli specialisti del sorteggio, condividendo i punti in cinque delle ...

