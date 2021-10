Vaccino anti Covid, dalla Fda via libera alla seconda dose di Johnson & Johnson (Di sabato 16 ottobre 2021) Washington – Vaccino Johnson&Johnson, arriva l’ok degli esperti Fda alla dose ‘booster’. L’Advisory Committee dell’Agenzia americana del farmaco Fda per i vaccini e i prodotti biologici correlati ha infatti votato all’unanimità per raccomandare da parte dell’ente regolatorio Usa un’autorizzazione all’uso d’emergenza di una dose booster del Vaccino anti-Covid della statunitense Johnson&Johnson. Lo ha annunciato ieri sera via Twitter la stessa J&J. Secondo gli esperti, riferisce il ‘Washington Post’, il richiamo del Vaccino monodose ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 ottobre 2021) Washington –, arriva l’ok degli esperti Fda‘booster’. L’Advisory Committee dell’Agenzia americana del farmaco Fda per i vaccini e i prodotti biologici correlati ha infatti votato all’unanimità per raccomandare da parte dell’ente regolatorio Usa un’autorizzazione all’uso d’emergenza di unabooster deldella statunitense. Lo ha annunciato ieri sera via Twitter la stessa J;J. Secondo gli esperti, riferisce il ‘Washington Post’, il richiamo delmono...

