Un calcio alla telecamera No-Green pass a Trieste | Parenzo e De Gregorio fermano tutto | ansia per l' inviata

Advertising

capuanogio : #Cassano ha detto che #Marotta è un incompetente di calcio, che se alla Sampdoria ha fatto bene lo deve a lui “che… - fanpage : Inaspettata sorpresa per gli abbonati #DAZN. Tutti coloro che si sono connessi alla piattaforma streaming per assi… - Antinovax : - infoitsport : Calcio - Daniel Bertoni, campione del Mondo 1978 e compagno di Maradona al Napoli: 'Ho un cancro alla prostata' - faustomamberti : @raffor Se sei un giocatore professionista devi conoscere alla perfezione il regolamento, sai che non si possono fe… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio alla

La Gazzetta dello Sport

"Quando Dimarco resta in terra, la palla ce l'ha l'Inter: se qualcuno doveva metter fuori la palla erano loro. C'è poco da dibattere: con un uomo per terra sono andaticonclusione, noi abbiamo continuato a giocare e c'è un regolamento preciso". Così Maurizio Sarri, nel dopopartita di Lazio - Inter, sulle polemiche sul gol di Felipe Anderson e hai poi aggiunto: "...La Lazio vince per 3 - 1 contro l'Inter in rimonta: un successo fondamentale per i biancocelesti che erano arrivatisosta con un brutto KO in casa del Bologna . Le reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic Savic hanno ribaltato l'iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Perisic . Queste le voci del post - ...CAMPOBASSO - Attesa spasmodica per Campobasso-Bari. La nona giornata rappresenta un banco di prova per entrambe le squadre.E’ amaro il ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico. Frena l’Inter che cede alla Lazio in un finale tutto di marca biancoceleste. Vantaggio Inter con Perisic su rigore, pari di Immobile sempre dagli un ...