Spunta un altro vecchio scivolone di Michetti a 24 ore dal voto | «A Rigopiano pure soccoritori di colore | serviva gente competente» – Il video

(Di sabato 16 ottobre 2021) Prima un articolo sulla shoah, ricordata rispetto alle altre tragedie «per le banche e le lobby», poi le lezioni radiofoniche su Hitler e la Wehrmacht e, adesso, l’ennesimoche emerge dal passato di Enricoe ne compromette la corsa al Campidoglio. Alla vigilia delper il ballottaggio delle Comunali a Roma, Repubblica ha ripescato unaudio del candidato del centrodestra, quando ai microfoni di Radio Radio – della quale era un commentatore abituale -, si era lasciato andare a un intervento razzista sulla capacità dei soccorritori di. Gennaio 2017, l’emittente invitaa fare un intervento sull’efficienza dei soccorsi messi in atto durante la tragedia della valanga sull’Appennino abruzzese. E lui, dietro al microfono, si lancia in un ...

Advertising

infoitinterno : Spunta un altro vecchio scivolone di Michetti a 24 ore dal voto: «A Rigopiano pure soccoritori di colore: serviva g… - Annika593482531 : RT @autocostruttore: Spunta un altro audio di Michetti su RadioRadio: 'Tra i soccorritori di Rigopiano c'era gente di colore, servirebbero… - autocostruttore : Spunta un altro audio di Michetti su RadioRadio: 'Tra i soccorritori di Rigopiano c'era gente di colore, servirebbe… - erroresbagliato : Spunta un altro audio di Michetti su RadioRadio: 'Tra i soccorritori di Rigopiano c'era gente di colore, servirebbe… - lewisxwill : cose come se spunta zayn piango, tra l’altro aveva pure detto che era il giorno di louis, ma ditelo che siete ipocriti LMAO -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta altro

Open

Prima un articolo sulla shoah, ricordata rispetto alle altre tragedie "per le banche e le lobby", poi le lezioni radiofoniche su Hitler e la Wehrmacht e, adesso, l'ennesimo scivolone che emerge dal ...Quando il 41enne ha visto estrarre la lama, nel tentativo di disarmare l'uomo si è ferito ... 1 - - > SCANDICCI - Lite per futili motivi eun coltello con cui uno dei contententi si è ...Ieri terza nella Classique Morbihan, oggi prima nel Grand Prix Plumelec-Morbihan. Finale di stagione in gran spolvero per Chiara Consonni, bergamasca della Valcar Travel & Service, che piazza la botta ...Ballottaggi, errore Viminale: sul sito spuntano i vincitori nel Lazio Sul portale Eligendo del Viminale sono stati annunciati per errore i neo sindaci di alcune città dove si voterà il 17 e 18 ottobre ...