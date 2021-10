Spalletti | «Il Torino è una squadra che lotta | dobbiamo lottare anche noi»

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Ilha una storia diche, ditosta, ogni volta ho trovato unache ti dà battaglia. Ora che ha Juric come allenatore probabilmente ancora di più, perché è uno che sa fare il suo lavoro e prende i giocatori che si adattano alle sue caratteristiche. Nell’analisi di questa partita non troverei giustificazione sessimo meno di loro. Per l’amore che ci circonda, per quello che si aspettano i nostri tifosi da noi. Su questo ci siamo parlati”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @sscnapoli | Le parole di #Spalletti alla vigilia della sfida contro il #Torino. Dai sogni della città all… - PartenoPesce : RT @DiMarzio: #SerieA, @sscnapoli | Le parole di #Spalletti alla vigilia della sfida contro il #Torino. Dai sogni della città alle condizio… - zazoomblog : LIVE – Napoli-Torino Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA) - #Napoli-Torino #Spalletti #conferenza - fantapazzcom : Spalletti presenta la sfida al Torino di Juric - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #SerieA, @sscnapoli | Le parole di #Spalletti alla vigilia della sfida contro il #Torino. Dai sogni della città alle condizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Torino

Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilLuciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Le sue dichiarazioni. RIPRESA - "Non si vedeva l'ora di vedere la reazione ...Vigilia di Napoli -, il tecnico partenopeo Lucianoparla in conferenza stampa del match con i granata: le dichiarazioni. Luciano SpallettiPer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ...Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro il Torino.L'appuntamento è fissato per le 14.30 e la conferenza stampa, come di consueto, potrà essere seguita su Tuttonapoli.net con la nostra diretta testuale.