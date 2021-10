Sean Penn divorzia da sua moglie Leila George dopo un anno di matrimonio (Di sabato 16 ottobre 2021) Leila George, moglie di Sean Penn, ha chiesto il divorzio dal marito; i due sono sposati da esattamente un anno e, a quanto pare, le cose non sono andate bene. Leila George, l'ultima moglie di Sean Penn ha già chiesto il divorzio. La figlia di Vincent D'Onofrio e il protagonista di Milk si sono sposati esattamente un anno fa, a luglio 2020, e, a quanto pare, le cose non sono andate per niente bene! Come riportato da TMZ, infatti, dopo un anno di matrimonio, Leila George ha chiesto il divorzio da suo marito Sean Penn. I documenti per portare avanti il divorzio sono stati ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021)di, ha chiesto il divorzio dal marito; i due sono sposati da esattamente une, a quanto pare, le cose non sono andate bene., l'ultimadiha già chiesto il divorzio. La figlia di Vincent D'Onofrio e il protagonista di Milk si sono sposati esattamente unfa, a luglio 2020, e, a quanto pare, le cose non sono andate per niente bene! Come riportato da TMZ, infatti,undiha chiesto il divorzio da suo marito. I documenti per portare avanti il divorzio sono stati ...

Advertising

PietroLodi4 : Anche la terza moglie di Sean Penn ha rinunciato.. - statodelsud : This Must Be the Place, le 10 cose da sapere sul film di Paolo Sorrentino con Sean Penn - Pino__Merola : This Must Be the Place, le 10 cose da sapere sul film di Paolo Sorrentino con Sean Penn - SkyTG24 : This Must Be the Place, le 10 cose da sapere sul film di Paolo Sorrentino con Sean Penn - MaxxGhe : 11/10/1986. Il 45 giri “True Blue”: -