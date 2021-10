Running, Maratona Parigi 2021 in tv: data, canale, orario e diretta streaming (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutto pronto per la Maratona di Parigi 2021: ecco le informazioni per vedere la gara. Al via decine di migliaia di runners professionisti e non, tra cui anche oltre cento italiani. Nel femminile, le grandi attese sono Priscah Jeptoo, Wagnesh Mekasha e Sifan Melaku. Tra gli uomini, invece, ben cinque degli atleti al via sono stati capaci di scendere sotto le 2:06. L’appuntamento è per domenica 17 ottobre: le top runners donne scatteranno alle 08:54, mentre gli uomini e il resto della corsa alle 9:10. La Maratona di Parigi 2021 sarà visibile in diretta streaming su Eurosport, canale visibile anche su Sky (e in streaming su Sky Go), NowTv, Dazn, Discovery+, Tim Vision e naturalmente Eurosport Player. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutto pronto per ladi: ecco le informazioni per vedere la gara. Al via decine di migliaia di runners professionisti e non, tra cui anche oltre cento italiani. Nel femminile, le grandi attese sono Priscah Jeptoo, Wagnesh Mekasha e Sifan Melaku. Tra gli uomini, invece, ben cinque degli atleti al via sono stati capaci di scendere sotto le 2:06. L’appuntamento è per domenica 17 ottobre: le top runners donne scatteranno alle 08:54, mentre gli uomini e il resto della corsa alle 9:10. Ladisarà visibile insu Eurosport,visibile anche su Sky (e insu Sky Go), NowTv, Dazn, Discovery+, Tim Vision e naturalmente Eurosport Player. SportFace.

