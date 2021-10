(Di sabato 16 ottobre 2021) Non solo due rigori e quattro gol. A infiammare la sfida dell'Olimpico trasono stati anche gli ultimi dieci minuti di gioco, in cui sono letteralmente saltati i nervi da entrambe le ...

Advertising

LALAZIOMIA : #Calcio Parapiglia e lacrime, finale rovente tra Lazio e Inter e risse - sportli26181512 : Parapiglia e lacrime, finale rovente tra Lazio e Inter: Parapiglia e lacrime, finale rovente tra Lazio e Inter Salt… - thomasmmr : RT @Gazzetta_it: Parapiglia e lacrime, finale rovente tra Lazio e Inter - LuigiLiccardo9 : RT @Gazzetta_it: Parapiglia e lacrime, finale rovente tra Lazio e Inter - Gazzetta_it : Parapiglia e lacrime, finale rovente tra Lazio e Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Parapiglia lacrime

... in cui sono letteralmente saltati i nervi da entrambe le parti: prima unfuribondo in ... tanto che il difensore della Lazio esce dal campo tra le: l'arbitro Irrati avrebbe ...... quindi, dopo il triplice fischio, l'espulsione di Luiz Felipe (in) probabilmente per un ...generale e pioggia di ammoniti: sul gol c'era Dimarco a terra ma Irrati non ha interrotto ...ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Luiz Felipe è stato espulso nel finale in un episodio che ha rischiato di creare un altr ...