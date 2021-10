"Non di Torbella il sindaco non lo votiamo" (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel 2016 Manuela aveva votato, quest’anno di presentarsi alle urne del VI Municipio di Roma non ci ha pensato affatto. Con lei anche il resto della sua famiglia. Il marito Stefano ha riposto la sua tessera elettorale nel 2004. Era tra quelli che votavano comunista e ora si sentono orfani di una rappresentanza di peso: “Che scegli, Potere al popolo? E che ci facciamo col 3%?”. Carlotta, la figlia 20enne, inizialmente sembrava intenzionata a mettere un timbro sulla sua di tessera, poi ci ha ripensato anche lei. Sono 3 voti in meno, parte di quel 57% che a Tor Bella Monaca il 2 e il 3 ottobre, giorni di prima tornata elettorale, hanno ritenuto inutile esprimere una preferenza al seggio. Abitano nel comparto R8, residenti in una delle casi popolari, entrati da occupanti, ora assegnatari. A Tor Bella Monaca 5.567 appartamenti su 6.753 sono case popolari, l’82% del totale. 4mila di proprietà ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel 2016 Manuela aveva votato, quest’anno di presentarsi alle urne del VI Municipio di Roma non ci ha pensato affatto. Con lei anche il resto della sua famiglia. Il marito Stefano ha riposto la sua tessera elettorale nel 2004. Era tra quelli che votavano comunista e ora si sentono orfani di una rappresentanza di peso: “Che scegli, Potere al popolo? E che ci facciamo col 3%?”. Carlotta, la figlia 20enne, inizialmente sembrava intenzionata a mettere un timbro sulla sua di tessera, poi ci ha ripensato anche lei. Sono 3 voti in meno, parte di quel 57% che a Tor Bella Monaca il 2 e il 3 ottobre, giorni di prima tornata elettorale, hanno ritenuto inutile esprimere una preferenza al seggio. Abitano nel comparto R8, residenti in una delle casi popolari, entrati da occupanti, ora assegnatari. A Tor Bella Monaca 5.567 appartamenti su 6.753 sono case popolari, l’82% del totale. 4mila di proprietà ...

