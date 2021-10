Mou: 'Abraham? Migliora, verrà con noi per la Juve. Poi vedremo...' (Di sabato 16 ottobre 2021) "Abraham Migliora, domani verrà con noi e vedremo". Così il tecnico giallorosso José Mourinho ha risposto - durante la conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium contro la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 ottobre 2021) ", domanicon noi e". Così il tecnico giallorosso José Mourinho ha risposto - durante la conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium contro la ...

Advertising

sportmediaset : #Mou: 'Abraham sta meglio, decido domani. Scudetto? Juve in corsa'. #SportMediaset - El_Vargaas : RT @Gazzetta_it: Mou: 'Abraham? Migliora, verrà con noi per la Juve. Poi vedremo...' #JuventusRoma - sportli26181512 : Mou: 'Abraham? Migliora, verrà con noi per la Juve. Poi vedremo...': Mou: 'Abraham? Migliora, verrà con noi per la… - Gazzetta_it : Mou: 'Abraham? Migliora, verrà con noi per la Juve. Poi vedremo...' #JuventusRoma - infoitsport : La Roma da Fonseca a Mou. Abraham non è insostituibile, ecco perché temere Shomurodov -