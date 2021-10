Mihajlovic | «Cambiare non significa stravolgere Serve equilibrio»

(Di sabato 16 ottobre 2021) “non. Non c’è un modulo vincente, sono sempre i giocatori il motore del modulo. Cambiandolo abbiamo dato più compattezza alla squadra ma quando si attacca usiamo tutti i nostri principi. Facciamo ogni partita piccoli accorgimenti, aspettando il rientro di tutti i giocatori in forma. Mi aspetto molto da loro”. Così Sinisa Mihajolivic, tecnico del Bologna, alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese. “Ho cercato anche da giocatore di mettere in campo il coraggio maavere anche. Vediamo partita dopo partita. Tanti i dubbi sulla possibilità di schierare il centrocampista cileno Medel: “Ancora non l’ho visto… Sicuramente ci parlerò, mi ha chiamato dal Cile e mi ha detto di essere pronto a giocare. Però bisogna ragionare, l’ultima volta che mi sono ...

Advertising

infoitsport : Mihajlovic: “Cambiare non significa stravolgere. Medel? Non voglio rischiare” -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Cambiare

Il tecnico rossoblù: "Medel in dubbio ma ne servirebbero 11 come lui..." BOLOGNA - "qualcosa non significa stravolgere: abbiamo dato compattezza difensiva ma siamo sempre una ..., ...Queste le parole di Sinisain conferenza stampa alla vigilia della trasferta che vedrà il suo Bologna impegnato sul campo dell' Udinese : 'Gestirò la gara come ho sempre fatto,...Oggi, vigilia di Udinese-Bologna , ecco le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa:. 'Domani continueremo a fare le nostre cose. Cambiare non significa stravolgere, cerchiamo di essere ...11 medel — Poi, c’è il nodo-Medel, in arrivo in queste ore dopo aver giocato in Cile-Venezuela per le qualificazioni mondiali sudamericane. Ho incrociato Nico (Dominguez, ndr.) Squadra tosta, giocator ...