Manifestazione: Fiano, 'Salvini insulta la nostra storia' (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Quando Salvini parla del fascismo che non c'è, dovrebbe smettere di insultare la nostra storia per raccattare qualche misero voto per i suoi consiglieri comunali che frequentano i seguaci dei nazisti di Lealtà e Azione a Milano". Lo afferma Emanuele Fiano, componente della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. "Ci sono sentenze in Italia -ricorda- che dichiarano Forza Nuova un'organizzazione fascista, ci sono stati morti in questo Paese per mano fascista molto dopo la fine del Ventennio. Se queste organizzazioni oggi sono minori rispetto a un tempo, lo si deve a quei partiti e a quei sindacati che, come hanno dimostrato oggi con l'imponenza della massa pacifica e festante di Piazza San Giovanni, hanno presidiato e difeso la nostra democrazia anche nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Quandoparla del fascismo che non c'è, dovrebbe smettere dire laper raccattare qualche misero voto per i suoi consiglieri comunali che frequentano i seguaci dei nazisti di Lealtà e Azione a Milano". Lo afferma Emanuele, componente della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. "Ci sono sentenze in Italia -ricorda- che dichiarano Forza Nuova un'organizzazione fascista, ci sono stati morti in questo Paese per mano fascista molto dopo la fine del Ventennio. Se queste organizzazioni oggi sono minori rispetto a un tempo, lo si deve a quei partiti e a quei sindacati che, come hanno dimostrato oggi con l'imponenza della massa pacifica e festante di Piazza San Giovanni, hanno presidiato e difeso lademocrazia anche nei ...

Advertising

TV7Benevento : Manifestazione: Fiano, 'Salvini insulta la nostra storia'... - fritatalover : RT @Sntgvn: @zona_bianca @emanuelefiano È l’onorevole Fiano che sta girando la frittata. Bisogna chiedersi quale scopo volevano conseguire… - Sntgvn : @zona_bianca @emanuelefiano È l’onorevole Fiano che sta girando la frittata. Bisogna chiedersi quale scopo volevan… - Margher58959797 : @zona_bianca Fiano, in un paese normale non si organizza una manifestazione politica in pieno silenzio elettorale.… - dariolorens : @emanuelefiano Fiano guarda tutti i video della manifestazione. Ok con forza nuova, ma sono stati picchiati cittadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazione Fiano Liliana Segre insultata dai No Green pass in piazza. Casellati: 'Inaccettabile'. Fico: 'Macchia orribile' IN SEGNO DI PACE I MANIFESTANTI DONANO FIORI ALLA POLIZIA Manifestazione No Green Pass. In segno di ... Il deputato dem Emanuele Fiano , della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, ha scritto su ...

Liliana Segre insultata, Casellati: 'Inaccettabile'. Fico: 'Una macchia orribile' Il deputato dem Emanuele Fiano , della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, ha scritto su Facebook:... 'Condanniamo con fermezza gli insulti alla Senatrice Liliana Segre durante la manifestazione dei ...

Manifestazione: Fiano, 'Salvini insulta la nostra storia' Il Sannio Quotidiano Manifestazione: Fiano, ‘Salvini insulta la nostra storia’ Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Quando Salvini parla del fascismo che non c’è, dovrebbe smettere di insultare la nostra storia per raccattare qualche misero voto per i suoi consiglieri comunali che frequ ...

Liliana Segre insultata dai No Green pass in piazza. Casellati: «Inaccettabile». Fico: «Macchia orribile» La rabbia dei No Green pass si è scagliata ieri, in piazza Maggiore a Bologna, anche contro la senatrice a vita Liliana Segre. «Una donna che ricopre un seggio che non ...

IN SEGNO DI PACE I MANIFESTANTI DONANO FIORI ALLA POLIZIANo Green Pass. In segno di ... Il deputato dem Emanuele, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, ha scritto su ...Il deputato dem Emanuele, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, ha scritto su Facebook:... 'Condanniamo con fermezza gli insulti alla Senatrice Liliana Segre durante ladei ...Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Quando Salvini parla del fascismo che non c’è, dovrebbe smettere di insultare la nostra storia per raccattare qualche misero voto per i suoi consiglieri comunali che frequ ...La rabbia dei No Green pass si è scagliata ieri, in piazza Maggiore a Bologna, anche contro la senatrice a vita Liliana Segre. «Una donna che ricopre un seggio che non ...