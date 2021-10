Lazio-Inter 3-1, nerazzurri cadono all’Olimpico: occasione per la Juve di avvicinarsi alle prime posizioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Serie A, l’Inter perde punti Trasferta amara per l’Inter di Simone Inzaghi che, grazie ad un rigore di Ivan Perisic passa prima in vantaggio al 12? del pirmo tempo, per poi subire il ritorno della Lazio nel corso della ripresa. Immobile pareggia i conti, ancora una volta dal dischetto, Felipe Anderson raddoppia (in un azione controversa con Dimarco a terra per un colpo subito, ma con i biancocelesti che non mettono fuori il pallone) e Milinkovic-Savic sigilla il successo alla sua maniera. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Lucca: “A fifa scelgo i bianconeri, ma Ibra è il mio idolo” La partita, giocata su ritmi molto intensi da entrambe le parti, è stata ricca di episodi che faranno discutere, ma quello che è certo è la prima sconfitta stagionale in Serie A di un’Inter che, quest’oggi, ha ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Serie A, l’perde punti Trasferta amara per l’di Simone Inzaghi che, grazie ad un rigore di Ivan Perisic passa prima in vantaggio al 12? del pirmo tempo, per poi subire il ritorno dellanel corso della ripresa. Immobile pareggia i conti, ancora una volta dal dischetto, Felipe Anderson raddoppia (in un azione controversa con Dimarco a terra per un colpo subito, ma con i biancocelesti che non mettono fuori il pallone) e Milinkovic-Savic sigilla il successo alla sua maniera. LEGGI ANCHE: Calciomercatontus, Lucca: “A fifa scelgo i bianconeri, ma Ibra è il mio idolo” La partita, giocata su ritmi molto intensi da entrambe le parti, è stata ricca di episodi che faranno discutere, ma quello che è certo è la prima sconfitta stagionale in Serie A di un’che, quest’oggi, ha ...

