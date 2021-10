**Iv: Renzi, 'Conte inventa su 1% per noi, vedremo su presunto 5% Di Donna'** (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Sulla Raggi si è consumato l'attacco settimanale di Giuseppe Conte a Italia viva. L'ex premier ha criticato la ministra Elena Bonetti, che aveva detto una cosa semplice: non è che se sei Donna, sei automaticamente una brava sindaca. La qualità, non il genere, misura i risultati di un amministratore. Ma io mi domando: perché, se ci giudica così irrilevanti, Conte attacca sempre noi di Italia viva? Non sarà che all'ex premier ancora rode qualcosa? E comunque: attendiamo con simpatia e curiosità il momento in cui Conte smetterà di parlare del presunto 1% di Italia viva per iniziare a parlare del presunto 5% che il suo amico Di Donna chiedeva agli imprenditori interessati a stare nel business delle mascherine. Che poi l'1% di Italia viva è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Sulla Raggi si è consumato l'attacco settimanale di Giuseppea Italia viva. L'ex premier ha criticato la ministra Elena Bonetti, che aveva detto una cosa semplice: non è che se sei, sei automaticamente una brava sindaca. La qualità, non il genere, misura i risultati di un amministratore. Ma io mi domando: perché, se ci giudica così irrilevanti,attacca sempre noi di Italia viva? Non sarà che all'ex premier ancora rode qualcosa? E comunque: attendiamo con simpatia e curiosità il momento in cuismetterà di parlare del1% di Italia viva per iniziare a parlare del5% che il suo amico Dichiedeva agli imprenditori interessati a stare nel business delle mascherine. Che poi l'1% di Italia viva è un ...

Advertising

prisco59776659 : @Alfonso1958 @DavideSilvestr6 Nessuna polemica fino a prova contraria e Calenda che non vuole i voti di IV e spara sempre a zero su Renzi - AFAntoAnt : RT @lucadecarolis: Centrodestra e iv assieme, ancora, contro il reddito. E Renzi dovrebbe stare nel nuovo ulivo #redditodicittadinanza #nuo… - horowitzvla : Chissà quanti #redditodicittadinanza si potrebbero erogare eliminando gli stipendi+bonus di esseri come #Renzi… - Simo07827689 : RT @lucadecarolis: Centrodestra e iv assieme, ancora, contro il reddito. E Renzi dovrebbe stare nel nuovo ulivo #redditodicittadinanza #nuo… - Franco32656300 : ?? sua? Non mi sembra che i ministri di IV (lei compresa) siano stati dei fenomeni, anzi. E non mi pare che neanche… -