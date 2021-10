I motori di Lewis e Max saranno fondamentali per le sorti del campionato (Di sabato 16 ottobre 2021) I nuovi motori di Verstappen e Lewis Hamilton avranno un ruolo fondamentale nella battaglia per il titolo mondiale. motori: servirà la quinta unità? La battaglia tra Max Verstappen e Lewis Hamilton continua a infiammare la Formula Uno. Nell’ultimo capitolo della rivalità, Verstappen ha sfruttato al meglio il cambio di motore di Hamilton per tornare in vetta alla classifica piloti. Il britannico ha concluso in quinta posizione a causa della penalità ricevuta per il cambio di una componentistica della power unit. Non ha dunque avuto la stessa fortuna di Verstappen, arrivato secondo in Russia partendo dall’ultimo posto con la quarta unità. La sfida si dirige verso l’affidabilità delle due power unit. Honda ha dimostrato di aver colmato il gap con Mercedes, aumentando potenza e soprattutto diminuendo i problemi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021) I nuovidi Verstappen eHamilton avranno un ruolo fondamentale nella battaglia per il titolo mondiale.: servirà la quinta unità? La battaglia tra Max Verstappen eHamilton continua a infiammare la Formula Uno. Nell’ultimo capitolo della rivalità, Verstappen ha sfruttato al meglio il cambio di motore di Hamilton per tornare in vetta alla classifica piloti. Il britannico ha concluso in quinta posizione a causa della penalità ricevuta per il cambio di una componentistica della power unit. Non ha dunque avuto la stessa fortuna di Verstappen, arrivato secondo in Russia partendo dall’ultimo posto con la quarta unità. La sfida si dirige verso l’affidabilità delle due power unit. Honda ha dimostrato di aver colmato il gap con Mercedes, aumentando potenza e soprattutto diminuendo i problemi ...

