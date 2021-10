Gf Vip, Signorini rimprovera Francesca Cipriani: «Smettila di far vedere le mutande» (Di sabato 16 ottobre 2021) Siamo quasi al termine della decima puntata del Gf Vip. Amedeo Goria è il quarto eliminato e ha da poco lasciato la casa e raggiungerà il conduttore e le opinioniste nello studio di... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) Siamo quasi al termine della decima puntata del Gf Vip. Amedeo Goria è il quarto eliminato e ha da poco lasciato la casa e raggiungerà il conduttore e le opinioniste nello studio di...

