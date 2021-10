Evade per la seconda volta in 24 h: Arrestato nuovamente. (Di sabato 16 ottobre 2021) Evade per la seconda volta in 24 h e commette una rapina. Arrestato nuovamente. I Carabinieri della Compagnia di Modugno, nel primo pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto – Evade per la seconda volta in 24 h – un 40enne, pluripregiudicato del San Paolo questa volta ritenuto responsabile di una rapina e di evasione Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021)per lain 24 h e commette una rapina.. I Carabinieri della Compagnia di Modugno, nel primo pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto –per lain 24 h – un 40enne, pluripregiudicato del San Paolo questaritenuto responsabile di una rapina e di evasione

Advertising

Yogaolic : #Como Albiolo, evade il fisco per 10 milioni di euro ma incassa aiuti di Stato per la pandemia - sunrisesrose : @rubio_chef Vaccino anche per tenersi il lavoro o andare al ristorante o in vacanza o perché ha pensato di protegge… - news_modena : Evade dai domiciliari per andare a Trieste, arrestato un 20enne - News_24it : ITRI - Nel pomeriggio di ieri 15 ottobre, i militari della locale stazione di Itri hanno individuato e arrestato un… - BariLive : Evade dai domiciliari per la seconda volta in 24 ore e rapina centro scommesse -