Esordio da incubo per Ranieri: il Liverpool travolge il Watford 5-0 (Di sabato 16 ottobre 2021) Non poteva immaginare Esordio peggiore alla guida del Watford, Claudio Ranieri, che si è visto travolgere dal Liverpool a Vicarage Road con un netto 5-0. Il tridente delle meraviglie di Jurgen Klopp fa quello che vuole: dopo otto minuti Mané sblocca la partita meravigliosamente servito da Salah, al 37? raddoppia Firmino. Ad inizio ripresa l'uno-due del ko: il brasiliano al 52? e poi la perla di Salah al 54? mandano i Reds sullo 0-4. Firmino si concede anche la tripletta in pieno di recupero per il pomeriggio da dimenticare di Ranieri. Tra una settimana l'occasione di riscatto, proprio a Liverpool ma contro l'Everton. L'articolo ilNapolista.

