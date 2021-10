È ora di parlare della depressione causata dalla pandemia (Di sabato 16 ottobre 2021) (foto: Francesco Carta fotografo/Getty Images)Epidemia invisibile, epidemia silenziosa, male del secolo. È stata chiamata in tanti nomi, ma è sempre lei: la depressione, un disturbo mentale che in questo inizio di ventunesimo secolo ha raggiunto ormai proporzioni pandemiche, con oltre 280 milioni di persone che ne soffrono in tutto il mondo e un primo posto come causa di disabilità. Numeri che l’attuale pandemia di Covid-19, purtroppo, non ha fatto che peggiorare. A certificare i timori espressi da molti esperti negli scorsi mesi è un ampio studio appena pubblicato sul Lancet: nel 2020 la pandemia ha fatto schizzare del 25% l’incidenza di disturbi d’ansia e depressione maggiore (la forma clinicamente più rilevante di depressione) in tutto il pianeta. La ricerca Il nuovo lavoro è una cosiddetta ... Leggi su wired (Di sabato 16 ottobre 2021) (foto: Francesco Carta fotografo/Getty Images)Epidemia invisibile, epidemia silenziosa, male del secolo. È stata chiamata in tanti nomi, ma è sempre lei: la, un disturbo mentale che in questo inizio di ventunesimo secolo ha raggiunto ormai proporzioni pandemiche, con oltre 280 milioni di persone che ne soffrono in tutto il mondo e un primo posto come causa di disabilità. Numeri che l’attualedi Covid-19, purtroppo, non ha fatto che peggiorare. A certificare i timori espressi da molti esperti negli scorsi mesi è un ampio studio appena pubblicato sul Lancet: nel 2020 laha fatto schizzare del 25% l’incidenza di disturbi d’ansia emaggiore (la forma clinicamente più rilevante di) in tutto il pianeta. La ricerca Il nuovo lavoro è una cosiddetta ...

