Distensione sociale sulle tasse (Di sabato 16 ottobre 2021) Una nuova rottamazione delle cartelle fiscali è necessaria per tre fondamentali ragioni, tutte urgenti e fra loro connesse. Serve alla pace sociale, serve alla semplificazione, nel groviglio di norme in vigore, serve al rilancio dell'economia. Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 ottobre 2021) Una nuova rottamazione delle cartelle fiscali è necessaria per tre fondamentali ragioni, tutte urgenti e fra loro connesse. Serve alla pace, serve alla semplificazione, nel groviglio di norme in vigore, serve al rilancio dell'economia.

Ultime Notizie dalla rete : Distensione sociale In Liguria tamponi gratis per chi riceve la prima dose di vaccino ... dichiarano: 'Dopo quasi due anni di Covid c'era bisogno di un gesto di distensione alla vigilia ... Oggi in Liguria c'è bisogno di coprire una richiesta sociale forte che ci consentirà di ritornare a ...

Rugby Rovigo: ingresso di nuovi soci e sostegno al settore giovanile con proiezione all'alto livello ... dopo la frizione degli anni scorsi, segnali di distensione su tutti i fronti. Nel sogno di ... di qui la decisione di azzerare di fatto il capitale sociale, chi vorrà uscire potrà farlo senza oneri ...

Distensione sociale sulle tasse il Giornale La strategia della tensione Facebook Twitter Pinterest “Quello che è accaduto sabato è stato volutamente permesso. E questo ci rimanda indietro ad anni bui. Siamo alla strategia della tensione”. È quanto ha detto il presidente d ...

Se per gli Emirati è ora di parlare con Turchia e Iran Parlando alla World Policy Conference ospitata ad Abu Dhabi, il consigliere per la politica estera della casa regnante emiratina, Anwar Gargash, ha detto che gli Emirati Arabi Uniti stanno cercando il ...

